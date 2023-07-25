Взрывы в Сумской области ночью 25 июля: чем атакует враг

Взрывы в Сумской области: детали вражеского обстрела
В Сумской области ночью, 25 июля, раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумской области ночью 25 июля
Обновлено 00:45. В Сумской области раздались взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Обновлено 00:46. В настоящее время тревога сохраняется в ряде областей.
Напомним, что вечером, 24 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.
Также мы писали, что вчера, 24 февраля, в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Граждан призывали перейти в укрытие.
Добавим, что ночью 24 июля в Одесской области раздавались взрывы. Предварительно это работало ПВО. Регион атаковали беспилотники.