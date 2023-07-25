Взрывы в Сумской области ночью 25 июля: чем атакует враг

Дым после взрывов ночью в городе. Иллюстративное фото: google.com

В Сумской области ночью, 25 июля, раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумской области ночью 25 июля

Обновлено 00:45. В Сумской области раздались взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Обновлено 00:46. В настоящее время тревога сохраняется в ряде областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером, 24 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.

Также мы писали, что вчера, 24 февраля, в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Граждан призывали перейти в укрытие.

Добавим, что ночью 24 июля в Одесской области раздавались взрывы. Предварительно это работало ПВО. Регион атаковали беспилотники.