Вибухи в Сумській області вночі 25 липня: чим атакує ворог

Вибухи в Сумській області: деталі ворожого обстрілу
У Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Сумській області вночі 25 липня
Оновлено 00:45. В Сумській області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Оновлено 00:46. Наразі тривога зберігається в низці областей.
Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону.
Також ми писали, що вчора, 24 лютого, в Одеській області оголошували повітряну тривогу. В повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Громадян закликали перейти в укриття.
Додамо, що вночі 24 липня в Одеській області лунали вибухи. Попередньо, це працювало ППО. Регіон атакували безпілотники.