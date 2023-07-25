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Вибухи в Сумській області: деталі ворожого обстрілу

25 липня 2023 00:43
оновлено: 00:54
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Сумській області вночі 25 липня: чим атакує ворог
Дим після вибухів вночі в місті. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Сумській області вночі 25 липня

Оновлено 00:45. В Сумській області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Оновлено 00:46. Наразі тривога зберігається в низці областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону. 

Також ми писали, що вчора, 24 лютого, в Одеській області оголошували повітряну тривогу. В повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Громадян закликали перейти в укриття. 

Додамо, що вночі 24 липня в Одеській області лунали вибухи. Попередньо, це працювало ППО. Регіон атакували безпілотники. 

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