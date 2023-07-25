Вибухи в Сумській області вночі 25 липня: чим атакує ворог

Дим після вибухів вночі в місті. Ілюстративне фото: google.com

У Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Сумській області вночі 25 липня

Оновлено 00:45. В Сумській області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Оновлено 00:46. Наразі тривога зберігається в низці областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону.

Також ми писали, що вчора, 24 лютого, в Одеській області оголошували повітряну тривогу. В повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Громадян закликали перейти в укриття.

Додамо, що вночі 24 липня в Одеській області лунали вибухи. Попередньо, це працювало ППО. Регіон атакували безпілотники.