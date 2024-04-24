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Взрывы в Сумской области — оккупанты нанесли ракетный удар

24 апреля 2024 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Сумской области — оккупанты нанесли ракетный удар
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото архивное: t.me/Sumy_news_ODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 24 апреля, нанесли ракетный удар по Сумской области. Под ударом врага оказался пригород областного центра.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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В настоящее время на месте обстрела работают все необходимые службы. В ОВА отметили, что последствия вражеской атаки уточняются.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате ракетного удара по Харькову в ночь на 24 апреля пострадали шесть человек. Также от удара пострадали 33 автомобиля припаркованных поблизости, включая транспортные средства Датского Совета по делам беженцев.

Также оккупанты на протяжении последних суток ударили по Запорожской области 428 раз. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов региона.

война
Украина
Сумская область
обстрелы
оккупанты

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