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Взрывы в Запорожской области: вражеский обстрел С-300

29 июля 2023 04:06
обновлено: 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожской области ночью 29 июля: ракетный удар по региону
Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 29 июля, раздаются взрывы в Запорожской области. Предварительно оккупанты обстреливают регион ракетами С-300.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожской области ночью 29 июля

Обновлено 04:08. Гремят взрывы в Запорожской области.

Обновлено 04:11. По данным местных СМИ, враг обстреливает Новониколаевку на Запорожье ОТРК/ЗРК С-300.

Источник: Мое Запорожье

Обновлено 04:13. Также воздушная тревога объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для этих регионов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 28 июля, количество жертв возросло до 9 человек. Среди них есть дети.

Также мы сообщали, что ночь с 27 на 28 июля в Одесской области прошла спокойно, без обстрелов со стороны оккупантов. Впрочем, расслабляться рано, ведь враг может специально выдерживать паузу, чтобы подготовиться к следующим атакам.

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