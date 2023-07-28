Ракетний удар по Дніпру 28 липня: зросла кількість постраждалих

Наслідки влучання російської ракети у Дніпрі. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 28 липня, кількість жертв зросла до 9 осіб. Серед них є діти.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Постраждалі внаслідок атаки по Дніпру

"Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей — 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат", — пише Лисак.

І додає, що решта п'ять осіб отримали рвані травми. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Як стверджують медики, стан усіх постраждалих задовільний.

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак\Telegram 1 / 3

Удар по Дніпру

Нагадаємо, 28 липня росіяни атакували Дніпро. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку та адмінбудівлю.

Пізніше у МВС повідомили про перших жертв внаслідок терористичної атаки. Відтак, стало відомо про щонайменше трьох постраждалих осіб.

Після російської терористичної атаки по Дніпру президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою реакцію. За його словами, країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.