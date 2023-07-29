Вибухи в Запорізькій області вночі 29 липня: ракетний удар по регіону

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 29 липня, лунають вибухи в Запорізькій області. Попередньо окупанти обстрілюють регіон ракетами С-300.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запорізькій області вночі 29 липня

Оновлено 04:08. Гримлять вибухи в Запорізькій області.

Оновлено 04:11. За даними місцевих ЗМІ, ворог обстрілює Новомиколаївку, що на Запоріжжі, ОТРК/ЗРК С-300.

Джерело: Моє Запоріжжя

Оновлено 04:13. Також наразі повітряну тривогу оголошено в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для цих регіонів.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 28 липня, кількість жертв зросла до 9 осіб. Серед них є діти.

Також ми повідомляли, що ніч з 27 на 28 липня на Одещині пройшла спокійно, без обстрілів з боку окупантів. Втім, розслаблятись зарано, адже ворог може спеціально витримувати паузу, аби підготуватись до наступних атак.