Вибухи в Запорізькій області вночі 29 липня: ракетний удар по регіону

Вибухи в Запорізькій області: ворожий обстріл С-300
Вночі, 29 липня, лунають вибухи в Запорізькій області. Попередньо окупанти обстрілюють регіон ракетами С-300.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Запорізькій області вночі 29 липня
Оновлено 04:08. Гримлять вибухи в Запорізькій області.
Оновлено 04:11. За даними місцевих ЗМІ, ворог обстрілює Новомиколаївку, що на Запоріжжі, ОТРК/ЗРК С-300.
Оновлено 04:13. Також наразі повітряну тривогу оголошено в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для цих регіонів.
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Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 28 липня, кількість жертв зросла до 9 осіб. Серед них є діти.
Також ми повідомляли, що ніч з 27 на 28 липня на Одещині пройшла спокійно, без обстрілів з боку окупантів. Втім, розслаблятись зарано, адже ворог може спеціально витримувати паузу, аби підготуватись до наступних атак.