От боеприпасов к арбузам: ВСУ показали захваченный вражеский склад в Пятихатках

Украинский защитник держит руку на боеприпасах. Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Украинские защитники показали, какие "сокровища" обнаружили в захваченном ими военном складе российских оккупантов в Пятихатках Запорожской области. Так, среди многочисленного оружия нашлись и арбузы.

Соответствующее видео обнародовал информационный канал Оперативного ВСУ.

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Отмечается, что ВСУ захватили российский состав боевого комплектования и оружия.

На кадрах видно, как украинский защитник расхаживает между ящиками с боеприпасами, оружием и минами, показывая их содержимое. Также на видео попали велосипед и арбузы, вероятно, украинские. Немалый арбуз заметен и среди запасов воды в холодильнике оккупантов.

Напомним, что за сутки авиация сил обороны нанесла один удар по российским оккупантам. Также ВСУ поразили два артиллерийских средства врага.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий. Об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.