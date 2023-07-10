Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow От боеприпасов к арбузам: ВСУ показали захваченный вражеский склад в Пятихатках arrow

От боеприпасов к арбузам: ВСУ показали захваченный вражеский склад в Пятихатках

10 июля 2023 07:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
От боеприпасов к арбузам: ВСУ показали захваченный вражеский склад в Пятихатках
Украинский защитник держит руку на боеприпасах. Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские защитники показали, какие "сокровища" обнаружили в захваченном ими военном складе российских оккупантов в Пятихатках Запорожской области. Так, среди многочисленного оружия нашлись и арбузы.

Соответствующее видео обнародовал информационный канал Оперативного ВСУ.

Читайте также:

Фото из захваченного ВСУ российского состава

Отмечается, что ВСУ захватили российский состав боевого комплектования и оружия.

На кадрах видно, как украинский защитник расхаживает между ящиками с боеприпасами, оружием и минами, показывая их содержимое. Также на видео попали велосипед и арбузы, вероятно, украинские. Немалый арбуз заметен и среди запасов воды в холодильнике оккупантов.

Напомним, что за сутки авиация сил обороны нанесла один удар по российским оккупантам. Также ВСУ поразили два артиллерийских средства врага.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий. Об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз