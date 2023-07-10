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Від боєприпасів до кавунів: ЗСУ показали захоплений ворожий склад у П'ятихатках

10 липня 2023 07:07
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Інна Буряк
редактор
Від боєприпасів до кавунів: ЗСУ показали захоплений ворожий склад у П'ятихатках
Український захисник тримає руку на боєприпасах. Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники показали, які "скарби" знайшли в захопленому ними військовому складі російських окупантів у П'ятихатках Запорізької області. Так, серед численної кількості зброї знайшлися й кавуни.

Відповідне відео оприлюднив інформаційний канал Оперативний ЗСУ.

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Кадри з захопленого ЗСУ російського складу

Зазначається, що ЗСУ захопили російський склад бойового комплектування та зброї.

На кадрах видно, як український захисник походжає між ящиками з боєприпасами, зброєю та мінами, показуючи їхній вміст. Також на відео потрапили велосипед і кавуни, ймовірно, українські. Чималий кавун помітно й серед запасів води в холодильнику окупантів.

Нагадаємо, що за добу авіація сил оборони завдала одного удару по російських окупантах. Також ЗСУ уразили два артилерійські засоби ворога.

Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький. Про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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