Наступление ВСУ на Старомлиновку, ситуация на фронте, эвакуация Купянского района

Украинская армия во время контрнаступления. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинская армия постепенно одолевает "линию Суровикина" на южном фронте. Вместе с этим подразделения Сил обороны начали форсирование Днепра в Херсонской области, что обещает российским оккупантам в перспективе серьезные проблемы на театре военных действий.

Дорога на Старомлиновку

Главным направлением контрнаступления Вооруженных сил Украины стал южный фронт. Там сразу на двух участках — в направлении на Мелитополь и Бердянск — Силы обороны Украины успешно проламывают оборону российских оккупантов. На днях ВСУ, ранее освободившие Старомайорское, зашли в соседнее село Урожайное. Как сообщали сами россияне, зашли так, что оккупационным войскам пришлось покинуть этот населенный пункт. А дальше — Старомлиновка.

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Старомлиновка является ключевой точкой российской обороны, той же "линии Суровикина", в районе админграницы между Запорожской и Донецкой областями. За Старомлиновкой открывается оперативное пространство по направлению как Бердянска, так и Мариуполя. И именно на этом направлении Силы обороны Украины имеют оперативный успех, который в перспективе может перерасти в стратегический.

Впрочем, как отметил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать ситуацию на фронте, ситуация на этом участке непростая. Причиной этого является отсутствие адекватного ответа российским Военно-космическим силам — у ВСУ до сих пор нет современной авиации, не хватает и средств ПВО. А без преимущества в воздухе ожидать скорого наступления, даже уже пройдя часть российских укреплений, не стоит.

Работино отвлекает россиян

Другим перспективным участком южного фронта является село Работино в Запорожской области, где Силы обороны Украины уже приблизились к тому, чтобы прорвать оборону российских оккупантов на Мелитопольском направлении.

Здесь собственно территориальные успехи не столь велики, но на то есть свои причины. Во-первых, насыщенность линии обороны как минными полями, так и укреплениями. Во-вторых, командование оккупационного контингента начало перебрасывать войска из Херсонского направления для того, чтобы удержать этот плацдарм — понимая, что дальше, после потери Работино и прорыва фронта, российская оборона может просто рухнуть.

Наступление на Работино, учитывая эти действия россиян, помогает той украинской группировке, которая готовится к наступлению через Днепр в Херсонской области. Игорь Романенко подчеркнул, что этот вариант, с форсированием Днепра, давно рассматривался как один из перспективных — именно поэтому оккупанты, осознавая возможное развитие событий, взорвали дамбу Каховской ГЭС, чтобы сорвать планы сил обороны Украины.

Впрочем, сейчас, когда берега Днепра начали подсыхать — пришла пора для активных действий. И ВСУ в последние дни совершили несколько успешных операций по форсированию Днепра — в частности, в районе Казачьих Лагерей. Кроме этого населенного пункта, небольшие группы украинских войск перешли реку и закрепились на левом берегу в районе Антоновского моста, а также на островах в дельте Днепра.

Генерал-лейтенант Романенко объяснил, почему Вооруженные силы Украины действуют в этом направлении небольшими подразделениями. Причиной является насыщенность российской обороны артиллерией, которая не позволила бы без серьезных потерь осуществить масштабное форсирование такого большого водного препятствия, как Днепр (даже при отсутствии Каховского водохранилища). Поэтому украинские войска здесь будут до определенного момента действовать небольшими ударными подразделениями, постепенно расширяя свое присутствие на левобережье.

Зачем Путину Купянск

Противоположной южным успехам является ситуация на северо-востоке, на Купянском направлении. Там украинская армия вынуждена держать оборону в тяжелых боях, потому что россияне собрали на этом участке фронта серьезную группировку (120 тысяч военных, около 2000 единиц бронетехники). Впрочем, ВСУ отразило несколько российских атак и даже пытаются проводить контратакующие действия.

Сосредоточенность именно на Купянском направлении Игорь Романенко объяснил несколькими причинами. Во-первых, этот участок фронта расположен недалеко от российской границы — соответственно, оккупантам было достаточно легко и без особых потерь (как на юге) наладить логистику, пути снабжения оружия и опрокидывания войск. Это чисто военная причина и в этом превосходство оккупационных сил.

Кроме того, подчеркнул эксперт, есть еще и политическая составляющая, которая в российско-украинской войне играет немаловажную роль. Харьков, самый большой город на востоке Украины, преимущественно русскоязычный — неожиданно для оккупантов не сдался им при попытке блицкрига, выстоял, отбился. И это не может не злить Владимира Путина, для которого захват Харькова был бы одним из главных успехов "специальной военной операции".

В целом, Вооруженные силы Украины держат оборону на востоке — а на юге за последние дни совершили несколько успешных операций, которые в перспективе могут обернуться уже в ближайшее время не тактическим, а стратегическим успехом, в случае полноценного прорыва линии российской обороны и выхода на оперативное пространство в направлении Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.