От российской агрессии пострадали более 1460 детей, — Офис генпрокурора

Мальчик на похоронах своих брата и сестры, погибших в результате обстрела Умани. Фото: Reuters/Carlos Barria

Агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 480 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Погибшие украинские дети

По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 482 ребенка. Так, 17 мая в результате обстрела россиянами Херсонской области погиб пятилетний мальчик, ранение получил 16-летний подросток.

Всего ранения разной степени тяжести получили 978 несовершеннолетних украинцев.

Депортация несовершеннолетних

За время войны были депортированы в Россию 19 392 несовершеннолетних украинца.

Считаются пропавшими без вести 403 украинских ребенка.

К счастью, удалось вернуть 365, а найти 12 522 юных украинцев.

Украинские дети, ставшие жертвами войны

Инфографика: ОГП

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (459).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:

Харьковская область — 277;

Киевская — 128;

Херсонская — 102;

Запорожская — 90;

Николаевская — 89;

Черниговская — 70;

Днепропетровская — 70;

Луганская — 66.

Напомним, что вчера, 17 мая, Офис омбудсмена вернул домой еще одного украинского ребенка.

Шестилетняя девочка вернулась к родителям, долгое время находившимся в российском плену. Как оказалось, мама и папа девочки — военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских окупантов.