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От российской агрессии пострадали более 1460 детей, — Офис генпрокурора

18 мая 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
От российской агрессии пострадали более 1460 детей, — Офис генпрокурора
Мальчик на похоронах своих брата и сестры, погибших в результате обстрела Умани. Фото: Reuters/Carlos Barria
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 480 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Погибшие украинские дети

По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 482 ребенка. Так, 17 мая в результате обстрела россиянами Херсонской области погиб пятилетний мальчик, ранение получил 16-летний подросток.

Всего ранения разной степени тяжести получили 978 несовершеннолетних украинцев.

Депортация несовершеннолетних

За время войны были депортированы в Россию 19 392 несовершеннолетних украинца.

Считаются пропавшими без вести 403 украинских ребенка.

К счастью, удалось вернуть 365, а найти 12 522 юных украинцев.

Украинские дети, ставшие жертвами войны
Украинские дети, ставшие жертвами войны
Инфографика: ОГП

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (459).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:

  • Харьковская область — 277;
  • Киевская — 128;
  • Херсонская — 102;
  • Запорожская — 90;
  • Николаевская — 89;
  • Черниговская — 70;
  • Днепропетровская — 70;
  • Луганская — 66.

Напомним, что вчера, 17 мая, Офис омбудсмена вернул домой еще одного украинского ребенка.

Шестилетняя девочка вернулась к родителям, долгое время находившимся в российском плену. Как оказалось, мама и папа девочки — военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских окупантов.

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