От российской агрессии пострадали более 1460 детей, — Офис генпрокурора
Агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 480 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Погибшие украинские дети
По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 482 ребенка. Так, 17 мая в результате обстрела россиянами Херсонской области погиб пятилетний мальчик, ранение получил 16-летний подросток.
Всего ранения разной степени тяжести получили 978 несовершеннолетних украинцев.
Депортация несовершеннолетних
За время войны были депортированы в Россию 19 392 несовершеннолетних украинца.
Считаются пропавшими без вести 403 украинских ребенка.
К счастью, удалось вернуть 365, а найти 12 522 юных украинцев.
В каких регионах украинские дети пострадали больше всего
Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (459).
Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:
- Харьковская область — 277;
- Киевская — 128;
- Херсонская — 102;
- Запорожская — 90;
- Николаевская — 89;
- Черниговская — 70;
- Днепропетровская — 70;
- Луганская — 66.
Напомним, что вчера, 17 мая, Офис омбудсмена вернул домой еще одного украинского ребенка.
Шестилетняя девочка вернулась к родителям, долгое время находившимся в российском плену. Как оказалось, мама и папа девочки — военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских окупантов.