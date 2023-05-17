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До України повернули ще одну дитину, викрадену росіянами

17 травня 2023 16:38
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До України повернули ще одну дитину, викрадену росіянами
6-річна дівчинка, яку повернули з російського полону. Фото: Офіс Омбудсмана
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 17 травня, Офіс Омбудсмана повернув додому ще одну українську дитину. Вона перебувала в російському полоні.

Про це повідомили в Офісі Омбудсмана.

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Історія повернення дівчинки

У відомстві розповіли, що 6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Як виявилось, мама і тато дівчинки — військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових.

Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому.

"Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися", — розповіли в Офісі Омбудсмана.

  • 6-річна дівчинка, яку повернули з російського полону. Фото: Офіс Омбудсмана
  • 6-річна дівчинка, яку повернули з російського полону. Фото: Офіс Омбудсмана
  • Повернення 6-річної дівчинки з російського полону. Фото: Офіс Омбудсмана
  • Повернення 6-річної дівчинки з російського полону. Фото: Офіс Омбудсмана
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Нагадаємо, за даними уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук наразі 90 393 дитини депортовано до РФ, Білорусі або примусово переселені на тимчасово окуповані території України. Вона додає, що реальні цифри можуть бути набагато вищі. При цьому вдалося повернути лише 361 дитину.

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