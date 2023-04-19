От российской агрессии пострадали более 1400 украинских детей, — Офис генпрокурора
Агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 470 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Погибшие украинские дети
По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 470 детей.
Ранения разной степени тяжести получили 948 несовершеннолетних украинцев.
Депортация несовершеннолетних
За время войны было депортировано в Россию 19393 несовершеннолетних украинцев.
Считаются пропавшими без вести 405 украинских детей.
К счастью, удалось вернуть 361, а найти 11470 юных украинцев.
В каких регионах украинские дети пострадали больше всего
Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (451).
Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:
- Харьковская область — 275;
- Киевская — 127;
- Херсонская — 94;
- Запорожская — 89;
- Николаевская — 86;
- Черниговская — 68;
- Луганская — 66;
- Днепропетровская — 66.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что россияне планируют принудительно вывозить детей из оккупированного Энергодара в Крым.