От российской агрессии пострадали более 1400 украинских детей, — Офис генпрокурора

Украинская школьница в условиях войны. Фото: УГКЦ

Агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 470 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Погибшие украинские дети

По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибли 470 детей.

Ранения разной степени тяжести получили 948 несовершеннолетних украинцев.

Депортация несовершеннолетних

За время войны было депортировано в Россию 19393 несовершеннолетних украинцев.

Считаются пропавшими без вести 405 украинских детей.

К счастью, удалось вернуть 361, а найти 11470 юных украинцев.

Пострадавшие от российской агрессии украинские дети

Фото: государственный портал "Дети войны"

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (451).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях юга, востока и севера Украины:

Харьковская область — 275;

Киевская — 127;

Херсонская — 94;

Запорожская — 89;

Николаевская — 86;

Черниговская — 68;

Луганская — 66;

Днепропетровская — 66.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что россияне планируют принудительно вывозить детей из оккупированного Энергодара в Крым.