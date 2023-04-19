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Від російської агресії постраждало понад 1400 українських дітей, — Офіс генпрокурора

19 квітня 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Від російської агресії постраждало понад 1400 українських дітей, — Офіс генпрокурора
Українська школярка в умовах війни. Фото: УГКЦ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Агресія Російської Федерації обернулася смертями близько 470 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Загиблі українські діти

За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинуло 470 дітей.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 948 неповнолітніх українців.

Депортація неповнолітніх

За час війни було депортовано до росії 19 393 неповнолітніх українців.

Вважаються зниклими безвісти 405 українських дітей.

На щастя, вдалося повернути 361, а знайти 11 470 юних українців.

Постраждалі від російської агресії українські діти
Постраждалі від російської агресії українські діти
Фото: державний портал "Діти війни"

У яких регіонах українські діти постраждали найбільше

Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (451).

Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях півдня, сходу і півночі України:

  • Харківська область — 275;
  • Київська — 127;
  • Херсонська — 94;
  • Запорізька — 89;
  • Миколаївська — 86;
  • Чернігівська — 68;
  • Луганська — 66;
  • Дніпропетровська — 66.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що росіяни планують примусово вивозити дітей із окупованого Енергодара до Криму.

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