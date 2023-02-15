Бахмут под контролем ВСУ - военный о новостях 15 февраля

"Отбили позиции назад": военный рассказал последние новости из Бахмута
Линия обороны в Бахмуте держится, сейчас ее контролируют профессиональные подразделения ВСУ. Хотя в последнее время участились удары РСЗО (один из типов артиллерийских систем) минометами, ствольной артиллерией и авиацией. Также враг пытается пролезть внутрь города как с помощью больших групп, так и маленьких.
Об этом на своей странице в Тик-Ток рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.
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"Линию обороны в самом Бахмуте держат нормальные подразделения. Участились удары РСЗО, минометы, ствольная артиллерия, кое-где задействована авиация. Враг пытается пролезть внутрь и большими группами, и маленькими. С южной стороны наши вчера и позавчера выходили на штурмовые действия, выбили орков с их позиций. Наши штурмовики, туда заходившие, респект им и уважение. Дай Бог, чтобы все так воевали", — отметил Киянин.
По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась на северном направлении, где украинские подразделения проводят действия для стабилизации обстановки.
"Там довольно тяжело, сменяющие нас козаки, 205 и 206 бат, которым отдельный респект и уважение. Держать пехотой позиции это вам на словах не передать. В общем в Бахмуте много мощных подразделений. Пути сообщения работают, ВСУ держат фронт, верим в нашу армию", — подытожил военный.
Напомним, позывной Киянин также объяснил, зачем украинские военные платят дорогую цену за содержание небольшого Бахмута.
По его словам, это делается для того, чтобы российские войска не оказались на остальной территории Украины, например, в Киеве, во Львове, в Харькове или в Днепре. А за информацией на манер советов украинской армии отойти из Бахмута стоят уши российского президента владимира путина.