Бахмут під контролем ЗСУ - військовий про новини 15 лютого

Найскладніша ситуація склалася на північному напрямку

Лінія оборони у Бахмуті тримається, наразі її контролюють професійні підрозділи ЗСУ. Хоча останнім часом почастішали удари РСЗО (один із типів артилерійських систем), мінометами, ствольною артилерією та авіацією. Також ворог намагається пролізти всередину міста як з допомогою великих груп, так і маленьких.

Про це на своїй сторінці у Тік-Ток розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

"Лінію оборони у самому Бахмуті тримають нормальні підрозділи. Почастішали удари РСЗО, міномети, ствольна артилерія, подекуди задіяна авіація. Ворог намагається пролізти всередину і великими групами, і маленькими. З південнішої сторони наші вчора та позавчора виходили на штурмові дії, вибили орків з їхніх позицій. Наші штурмовики, які туди позаходили, респект їм і повага. Дай Боже, щоб усі так воювали", — зазначив Киянин.

За його словами, загалом найбільш складна ситуація склалася на північному напрямку, де українські підрозділи проводять дії для стабілізації обстановки.

"Там досить тяжко, побратими, які нас змінювали, 205 та 206 бат — козаки, яким окремий респект та повага. Тримати піхотою позиції це вам на словах не передати. Загалом у Бахмуті багато потужних підрозділів. Шляхи сполучення працюють, ЗСУ тримають фронт, віримо у нашу армію", — підсумував військовий.

Нагадаємо, позивний "Киянин" також пояснив, навіщо українські військові платять дорогу ціну за утримання невеликого Бахмута.

За його словами це робиться для того, аби російські війська не опинилися на решті території України, як от в Києві, Львові, Харкові чи Дніпрі. А за інформацією на кшалт порад українській армії відійти з Бахмута стоять вуха російського президента володимира путіна.