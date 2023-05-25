"Ощущение приближения к победе": в ВСУ показали, как работают немецкие "Гепарды"
Сухопутные войска ВСУ показали, как работают на фронте переданные от Германии зенитные самоходные установки Gepard . Они помогают эффективно уничтожать воздушные цели РФ.
Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками в Facebook.
Как отметил командир экипажа Роман, военные обучались использованию Gepard в Германии около полутора месяца. Благодаря своей компьютерной системе Gepard снижает влияние человеческого фактора, то есть помогает оператору и командиру выполнять задачи.
"На счету моего экипажа уничтожено шесть воздушных целей, из них четыре - это дрон-камикадзе Shahed 136 и две крылатые ракеты" , - добавил Роман.
По его словам, экипаж уже ощущает маленькую победу, когда сбивает воздушные цели врага.
Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник подчеркнул, что западные скорострельные БМП "Брэдли" и "Мардер" помешают россиянам при попытке уничтожения танков "Леопард" и "Челленджер" в ходе контрнаступления ВСУ. Эти машины будут уничтожать на большом расстоянии вражеские расчеты по ПТРК.