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"Ощущение приближения к победе": в ВСУ показали, как работают немецкие "Гепарды"

25 мая 2023 08:04
- Карина Бовсуновская
"Ощущение приближения к победе": в ВСУ показали, как работают немецкие гепарды
Как работают зенитные самоходные установки Gepard Фото: commons.wikimedia.org
- Карина Бовсуновская

Сухопутные войска ВСУ показали, как работают на фронте переданные от Германии зенитные самоходные установки Gepard . Они помогают эффективно уничтожать воздушные цели РФ.

Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками в Facebook.

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Как отметил командир экипажа Роман, военные обучались использованию Gepard в Германии около полутора месяца. Благодаря своей компьютерной системе Gepard снижает влияние человеческого фактора, то есть помогает оператору и командиру выполнять задачи.

"На счету моего экипажа уничтожено шесть воздушных целей, из них четыре - это дрон-камикадзе Shahed 136 и две крылатые ракеты" , - добавил Роман.

По его словам, экипаж уже ощущает маленькую победу, когда сбивает воздушные цели врага.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник подчеркнул, что западные скорострельные БМП "Брэдли" и "Мардер" помешают россиянам при попытке уничтожения танков "Леопард" и "Челленджер" в ходе контрнаступления ВСУ. Эти машины будут уничтожать на большом расстоянии вражеские расчеты по ПТРК.

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