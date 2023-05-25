"Відчуття наближення до перемоги": у ЗСУ показали, як працюють німецькі "Гепарди"

Як працюють зенітні самохідні установки Gepard. Фото: commons.wikimedia.org

Сухопутні війська ЗСУ показали, як працюють на фронті зенітні самохідні установки Gepard, які передала Німеччина. Вони допомагають ефективно нищити повітряні цілі РФ.

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська у Facebook.

Читайте також:

Як зазначив командир екіпажу Роман, військові навчалися використанню Gepard у Німеччині близько півтора місяця. Завдяки своїй комп'ютерній системі Gepard знижує вплив людського фактору, тобто допомагає оператору та командиру виконувати завдання.

"На рахунку мого екіпажу знищено шість повітряних цілей, з них чотири — це дрон-камікадзе Shahed 136 і дві крилаті ракети", — додав Роман.

За його словами, екіпаж вже відчуває маленьку перемогу, коли збиває повітряні цілі ворога.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник наголосив, що західні швидкострільні БМП "Бредлі" та "Мардер" стануть на заваді росіянам при спробі знищення танків "Леопард" і "Челленджер" у ході контрнаступу ЗСУ. Ці машини нищитимуть на великій відстані ворожі розрахунки з ПТРК.