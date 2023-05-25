Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Відчуття наближення до перемоги": у ЗСУ показали, як працюють німецькі "Гепарди" arrow

"Відчуття наближення до перемоги": у ЗСУ показали, як працюють німецькі "Гепарди"

25 травня 2023 08:04
- Каріна Бовсуновська
"Відчуття наближення до перемоги": у ЗСУ показали, як працюють німецькі гепарди
Як працюють зенітні самохідні установки Gepard. Фото: commons.wikimedia.org
- Каріна Бовсуновська

Сухопутні війська ЗСУ показали, як працюють на фронті зенітні самохідні установки Gepard, які передала Німеччина. Вони допомагають ефективно нищити повітряні цілі РФ. 

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська у Facebook.

Читайте також:

Як зазначив командир екіпажу Роман, військові навчалися використанню Gepard у Німеччині близько півтора місяця. Завдяки своїй комп'ютерній системі Gepard знижує вплив людського фактору, тобто допомагає оператору та командиру виконувати завдання. 

"На рахунку мого екіпажу знищено шість повітряних цілей, з них чотири — це дрон-камікадзе Shahed 136 і дві крилаті ракети", — додав Роман.

За його словами, екіпаж вже відчуває маленьку перемогу, коли збиває повітряні цілі ворога.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник наголосив, що західні швидкострільні БМП "Бредлі" та "Мардер" стануть на заваді росіянам при спробі знищення танків "Леопард" і "Челленджер" у ході контрнаступу ЗСУ. Ці машини нищитимуть на великій відстані ворожі розрахунки з ПТРК.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB