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Ощущают сопротивление украинцев: Гуменюк рассказала о "выборах" оккупантов на ТОТ

24 августа 2023 23:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ощущают сопротивление украинцев: Гуменюк рассказала о "выборах" окупантов на ТОТ
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские захватчики сообщают находящимся в оккупации гражданам Украины о том, что они могут голосовать в так называемых "выборах" даже без паспорта РФ. Это связано с существенным сопротивлением украинцев на захваченных территориях.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Есть факты разъяснительной работы со стороны оккупантов, что даже не обязательно уже получить паспорт России для того, чтобы участвовать в "голосовании", — подчеркнула она.

Для чего это делают захватчики

Гуменюк отметила, что оккупанты ощущают сильное сопротивление граждан Украины и понимают, что они физически не успеют выдать российские паспорта всем.

Можно ли будет вернуть гражданство Украины

По ее словам, те украинцы, которые из-за давления военных РФ были вынуждены взять их паспорта, смогут вернуть себе украинское гражданство.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия содержит в Крыму более 180 украинских политзаключенных. Так, с марта прошлого года около 370 человек были привлечены к ответственности за дискредитацию армии РФ.

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