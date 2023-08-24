Відчувають опір українців: Гуменюк розповіла про "вибори" окупантів на ТОТ

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники повідомляють громадянам України, які перебувають в окупації, про те, що вони можуть голосувати у так званих "виборах" навіть без паспорта РФ. Це пов'язано із суттєвим опором українців на захопленних територіях.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Є факти роз'яснювальної роботи з боку окупантів, що навіть не обов'язково вже отримати паспорт Росії для того, щоб брати участь у "голосуванні", — наголосила вона.

Для чого це роблять загарбники

Гуменюк зазначила, що окупанти відчувають сильний опір громадян України та розуміють, що наразі вони фізично не встигнуть видати російські паспорти всім.

Чи можна буде повернути громадянство України

За її словами, ті українці, які через тиск військових РФ були змушені взяти їхні паспорти, матимуть змогу повернути собі українське громадянство.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія утримує в Криму понад 180 українських політв'язнів. Так, із березня минулого року близько 370 осіб були притягнуті до відповідальності за "дискредитацію армії РФ".