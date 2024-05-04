Отличная работа — Воздушные силы отчитались о результатах сбивания вражеских целей ночью
В ночь на субботу, 4 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал беспилотники типа Shahed-131/136 и зенитно управляемые ракеты С-300.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
Сколько российских целей удалось сбить Украине
Противник атаковал 13-ю беспилотниками и четырьмя ракетами. Пуски осуществлялись из Белгородской области.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА", — рассказал Олещук.
Он добавил, что вражеские дроны приземлили в Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, ночью 4 мая в Харькове раздавались мощные взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что город находился под вражеским ударом.
Также было громко в Павлограде на Днепропетровщине. Местные отмечали, что в некоторых районах исчез свет.
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