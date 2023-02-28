Не явился на сбор без причины — в Умани будут судить мужчину за отказ служить

Отказался проходить военную службу: в Умани будут судить мужчину
В Умани будут судить 33-летнего жителя за отказ от прохождения военной службы. Речь идет об уклонении от призыва при мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины).
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.
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Что известно
По версии следствия, мужчина, состоя на военном учете, получил повестку об отправке в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации. Однако тот не явился на сбор без уважительной причины и отказался от прохождения военной службы.
В случае доказывания вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана.
Напомним, недавно мы писали, как уклоняющиеся пытаются избежать получения повестки. Из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованными.