Не явился на сбор без причины — в Умани будут судить мужчину за отказ служить

Уклоняющему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет

В Умани будут судить 33-летнего жителя за отказ от прохождения военной службы. Речь идет об уклонении от призыва при мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины).

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Что известно

По версии следствия, мужчина, состоя на военном учете, получил повестку об отправке в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации. Однако тот не явился на сбор без уважительной причины и отказался от прохождения военной службы.

В случае доказывания вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана.

Напомним, недавно мы писали, как уклоняющиеся пытаются избежать получения повестки. Из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованными.