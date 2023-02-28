Не з'явився на збір без причини — в Умані судитимуть чоловіка за відмову служити

Ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років

В Умані судитимуть 33-річного жителя за відмову від проходження військової служби. Йдеться про ухилення від призову під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України).

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Що відомо

За версією слідства, чоловік, перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку про відправку до військової частини для проходження служби за мобілізацією. Однак той не з'явився на збір без поважної причини та відмовився від проходження військової служби.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведе.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як ухилянти намагаються уникнути отримання повістки. Через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізованим.