Китай предложил план по 12 пунктам по восстановлению мира в Украине

Возобновление прямого диалога: Китай обнародовал собственную "формулу мира" в Украине
Официальный Пекин обнародовал свой так называемый план "мира в Украине". Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".
Документ появился на сайте МИДа страны.
-
ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат
-
Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину
-
ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ
-
К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
-
СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих
-
Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля
-
"Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения
-
"Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"
-
"Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев
-
Банки изменили валютный курс: сколько сейчас стоит доллар и евро
Что на самом деле предполагает этот план
Власти Китая как и обещали обнародовали к годовщине вторжения свою позицию по "миру в Украине". Этот документ состоит из 12 пунктов, однако основной — это прямые переговоры между Киевом и москвой.
-
Уважение к суверенитету всех стран
-
Отказ от менталитета холодной войны
-
Прекращение военных действий
-
Возобновление мирных переговоров
-
Разрешение гуманитарного кризиса
-
Защита гражданского населения и военнопленных
-
Обеспечение безопасности атомных электростанций
-
Уменьшение стратегических рисков
-
Содействие экспорту зерна
-
Прекращение односторонних санкций
-
Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок
-
Содействие послевоенному восстановлению.
"Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса... Международное сообщество должно оставаться верным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам конфликта как можно быстрее открыть двери для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров", — отмечается в одном из пунктов.
Однако такой нарратив нередко повторяет кремль, каждый раз настаивающий на так называемых "переговорах", однако на своих условиях.
Также в Китае убеждены, что "односторонние санкции и максимальное давление не способны решать проблему, а создают только новые".
Кроме того, в документе отмечается недопустимость применения ядерного оружия.
Напомним, сегодня 24 февраля первая годовщина вторжения россии в Украину. В ночь на эту трагическую дату Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию. Этот документ призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".