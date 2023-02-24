Китай предложил план по 12 пунктам по восстановлению мира в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин

Официальный Пекин обнародовал свой так называемый план "мира в Украине". Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Документ появился на сайте МИДа страны.

Что на самом деле предполагает этот план

Власти Китая как и обещали обнародовали к годовщине вторжения свою позицию по "миру в Украине". Этот документ состоит из 12 пунктов, однако основной — это прямые переговоры между Киевом и москвой.

Уважение к суверенитету всех стран Отказ от менталитета холодной войны Прекращение военных действий Возобновление мирных переговоров Разрешение гуманитарного кризиса Защита гражданского населения и военнопленных Обеспечение безопасности атомных электростанций Уменьшение стратегических рисков Содействие экспорту зерна Прекращение односторонних санкций Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок Содействие послевоенному восстановлению.

"Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса... Международное сообщество должно оставаться верным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам конфликта как можно быстрее открыть двери для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров", — отмечается в одном из пунктов.

Однако такой нарратив нередко повторяет кремль, каждый раз настаивающий на так называемых "переговорах", однако на своих условиях.

Также в Китае убеждены, что "односторонние санкции и максимальное давление не способны решать проблему, а создают только новые".

Кроме того, в документе отмечается недопустимость применения ядерного оружия.

Напомним, сегодня 24 февраля первая годовщина вторжения россии в Украину. В ночь на эту трагическую дату Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию. Этот документ призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".