Дезінформація рф — у МЗС спростували заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

Олег Ніколенко

Міністерство закордонних справ України запитувало заяву китайського зовнішньополітичного відомства про буцімто контрабанду західної зброї з України.

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

Що сказали у МЗС

«Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України», — заявив Ніколенко.

Він наголосив, що Україна має сучасну ефективну систему контролю над виробництвом та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів.

Речник МЗС підкреслив, що ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї.

«Натомість росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу Україні .

раніше, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що, попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони компанії DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами, деякі з комерційних дронів надходять на лінію фронту від російських дистриб'юторів, які постачаються китайською компанією DJI, а потім як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Також ЗМІ з посиланням на американських чиновників приєдналися, що Китай може надавати РФ нелітню військову допомогу . Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше повідомив, що Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та бойових припасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.