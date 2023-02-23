Дезінформація рф — у МЗС спростували заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

У МЗС спростували заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України
Міністерство закордонних справ України запитувало заяву китайського зовнішньополітичного відомства про буцімто контрабанду західної зброї з України.
Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.
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Що сказали у МЗС
«Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України», — заявив Ніколенко.
Він наголосив, що Україна має сучасну ефективну систему контролю над виробництвом та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів.
Речник МЗС підкреслив, що ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї.
«Натомість росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу Україні .
раніше, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що, попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони компанії DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами, деякі з комерційних дронів надходять на лінію фронту від російських дистриб'юторів, які постачаються китайською компанією DJI, а потім як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.
Також ЗМІ з посиланням на американських чиновників приєдналися, що Китай може надавати РФ нелітню військову допомогу . Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети.
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше повідомив, що Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та бойових припасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше повідомив, що в контексті російської агресії проти України світ має проявляти більше уваги до загрози Китаю . Війна, що сьогодні триває в Європі, незабаром може статися в Східній Азії.