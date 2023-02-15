Штурм россиянами Угледара: назван ряд причин

Враг атакует город без перспектив для себя

В Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия, которые не утихают практически ни на минуту.

С самого начала этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения спецназначения, а также 155 и 40 бригады морской пехоты врага с Дальнего Востока. Впрочем, неудачно.

На прошлой неделе эти соединения попали под кинжальный огонь ВСУ, понесли огромные потери в живой силе и технике и были вынуждены отойти на исходные рубежи.

Тем не менее, россияне с нездоровым упрямством продолжают бросать на убой на этом направлении все новые подразделения. Зачем — Новини.LIVE попыталось разобраться.

Ошибка или сознательная "утка"

По информации Института изучения войны, на Угледарском направлении враг бросил в бой бригады специального назначения, которые сформированы из плохообученных мобилизованных россиян.

Как отмечают аналитики Института, именно этот фактор стал решающим в неудачных атаках врага и привел к колоссальным потерям.

В то же время военный эксперт Дмитрий Снегирев категорически отрицает такую позицию

"Сообщения о том, что большие потери россиян под Угледаром связаны с низкой подготовкой мобилизованных, составляющих костяк тамошних войск, не соответствуют действительности", — говорит Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его мнению, такое утверждение нивелирует усилия ВСУ в моменте проведения оборонной операции.

"Там не были задействованы так называемые мобилизованные. По оценке самой российской стороны, в составе разбитой колонны находились исключительно морские пехотинцы и спецназовцы. То есть это была штурмовая колонна, сформированная из элитных подразделений", — настаивает военный эксперт.

Враг прибег к старой тактике

Российские войска уже год без особо ощутимых для себя успехов штурмуют укрепрайон на Донбассе. Причем делают это, как правило, в большинстве своем лобовыми атаками, после которых поля боя буквально выстланы их трупами.

Казалось, здравый смысл должен подсказать, что такие действия, мягко говоря, деструктивны. Но нет! В Угледаре наблюдается такая же попытка лобового штурма.

Между тем этому есть одно объяснение.

Разбитая на прошлой неделе вражеская колонна выдвигалась по одной дороге, поскольку вокруг — заминированные поля.

То есть фактически мы заманили их в ловушку.

"Россияне попытались атаковать наши позиции из района Никольского, там находятся дачи, расположенные в низине. А ВСУ отошли на более выгодные стратегические позиции. То есть сам Угледар находится на господствующих высотах. Соответственно, оборонная линия строится на основе использования высот", — пояснил Снегирев.

ВСУ на позициях возле Угледара. Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Благодаря такой диспозиции и был продемонстрирован в последнем случае отличный результат — вражескую колонну ВСУ сожгли ПТУРами, а то, что не взорвалось, — накрыли артиллерией.

"То есть россиян затащили в ловушку, создав им "огневой мешок", и расстреляли, как в тире. И это, кстати, подтверждают сами российские источники. Причем потери у врага колоссальные. Только танкистов несколько десятков, а потери спецназовцев и морпехов уходят на сотни", — констатировал военный аналитик.

Зачем врагу город

Как бы то ни было, а потери врага не останавливают, и штурм Угледара продолжается.

Почему же россияне пытаются выбить украинские Силы обороны из этого города? На данный вопрос есть несколько ответов.

Прежде всего, перед российскими войсками стоит ряд задач.

Во-первых, им нужно попытаться прорваться в направлении Курахово и тем самым выйти фактически нам во фланг на линию Краматорск — Славянск. А также захватить Кураховскую ТЭЦ, производящую электроэнергию.

Во-вторых, перед врагом стоит задача, которая заключается в продвижении в направлении Северска с последующим созданием такого себе локального "котла" для ВСУ в этом районе.

Если посмотреть на карту, рассуждает Снегирев, то увидим, что удары россияне наносят одновременно как со стороны Угледара, так и Кременной. К тому же наблюдается активизация боевых действий со стороны Дибровы, где враг таким образом пытается давить на Торское и Ямполевку и, соответственно, на наш второй фланг.

Третья причина попыток захватить Угледар состоит в том, что агрессор хочет отодвинуть позиции украинского сопротивления для того, чтобы не дать им возможности держать под огневым контролем железнодорожный узел в Волновахе.

Угледар. Фото: Reuters

Этот узел является для оккупантов ключевым и находится от Угледара на расстоянии километров 20. А значит — под нашим прицелом ствольной артиллерии, не говоря уже о дальнобойной.

Ну, и основное, как отметил Снегирев, оккупанты рассматривают Угледарский выступ как плацдарм для наступления ВСУ в направлении Мариуполя и Азовского моря.

"Именно с этим связано создание врагом оперативных резервов в районе Мариуполя. Там, по разным оценкам, сконцентрировано от 20 до 30 тысяч личного состава", — констатировал военный эксперт.

Пока же единственное, что россиянам удалось захватить в Угледаре, так это — дачи, которые находятся в котловине, в пригороде. Но это даже не тактический успех, а продуманный элемент активной обороны со стороны Вооруженных сил Украины.