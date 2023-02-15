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Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

15 лютого 2023 09:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Штурм росіянами Вугледару: названо низку причин
Ворог атакує місто без перспектив для себе
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

У Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину.

Від самого початку цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи спецпризначення, а також 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога з Далекого Сходу. Втім, невдало.

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Минулого тижня ці з'єднання потрапили під кинджальний вогонь ЗСУ, зазнали величезних втрат у живій силі й техніці та були змушені відійти на вихідні рубежі.

Тим не менш, росіяни з нездоровою впертість продовжують кидати на забій на цьому напрямку все нові підрозділи. Навіщо — Новини.LIVE спробувало розібратися.

Помилка чи свідома "качка"

За інформаціє Інституту вивчення війни, на Вугледарському  напрямку ворог кинув у бій бригади спеціального призначення, які сформовано із погано навчених мобілізованих росіян.

Як зазначають аналітики Інституту, саме цей фактор став вирішальним у невдачах ворога та призвів до колосальних втрат.

Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов категорично заперечує таку позицію

"Повідомлення про те, що великі втрати росіян під Вугледаром пов'язані з низькою підготовкою мобілізованих, які складають кістяк тамтешніх військ, не відповідають дійсності", — говорить Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

На його думку, таке твердження нівелює зусилля ЗСУ у момент проведення оборонної операції.

"Там не були задіяні так звані мобілізовані. За оцінкою самої російської сторони, у складі розбитої колони були виключно морські піхотинці та спецпризначенці. Тобто це була штурмова колона, сформована з елітних підрозділів", — наполягає військовий експерт.

Ворог вдався до старої тактики

Російські війська вже рік без особливо відчутних для себе здобутків штурмують укріпрайон на Донбасі. Причому роблять це, як правило, здебільшого лобовими атаками, після яких поля бою буквально вистелено їхніми трупами.

Здавалося, здоровий глузд мав би підказати, що такі дії, м’яко кажучи, деструктивні. Але ж — ні! У Вугледарі спостерігається така сама спроба лобового штурму.

Між тим цьому є одне пояснення.

Розбита минулого тижня ворожа колона висувалася однією дорогою, оскільки навкруги — заміновані поля.

Тобто фактично ми затягнули їх у пастку. 

"Росіяни спробували атакувати наші позиції з району Микильського, там дачі, які розташовані в низині. А ЗСУ відійшли на більш вигідні стратегічні позиції. Тобто сам Вугледар розташовано на панівних висотах. Відповідно, оборонна лінія будується на основі використання висот", — пояснив Снєгирьов.

ЗСУ
ЗСУ на позиціях біля Вугледара. Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Завдяки такий диспозиції і був продемонстрований в останньому випадку чудовий результат — ворожу колону ЗСУ попалили ПТУРами, а те, що не підірвалося, накрили артилерією.

"Тобто росіян затягнули у пастку, створивши їм "вогневий мішок", і розстріляли, як у тирі. І це, до речі, підтверджують самі російські джерела. Причому втрати у ворога колосальні. Тільки танкістів декілька десятків, а втрати спецпризначенців і морпіхів йдуть на сотні", — констатував військовий аналітик.

Навіщо ворогу місто

Як би там там не було, а втрати ворога не зупиняють, і штурм Вугледара продовжується.

Чому ж росіяни намагаються вибити українські Сили оборони з цього міста? На це запитання є декілька відповідей.

Насамперед — перед російськими військами стоять декілька завдань.

По-перше, їм треба спробувати прорватися в напрямку Курахового і тим самим вийти фактично нам у фланг на лінію Краматорськ — Слов'янськ. А також захопити Курахівську ТЕЦ, яка виробляє електроенергію.

По-друге, перед ворогом стоїть завдання, яке полягає в просуванні у напрямку Сіверська з подальшим створенням такого собі локального "котла" для ЗСУ в цьому районі.

Якщо подивитися на мапу, розмірковує Снєгирьов, то побачимо, що удари росіяни завдають одночасно як з боку Вугледара, так і з боку Кремінної. До того ж спостерігається активізація бойових дій з боку Діброви, де ворог таким чином намагається тиснути на Торське й Ямполівку і, відповідно, на наш другий фланг.

Третя причина намагань захопити Вугледар полягає у тому, що агресор хоче відсунути позиції українського спротиву для того, щоб не дати їм можливості тримати під вогневим контролем залізничний вузол у Волновасі.

Вугледар
Вугледар. Фото: Reuters

Цей вузол є для окупантів ключовим і розташований від Вугледара на відстані кілометрів 20. А отже, перебуває під нашим прицілом ствольної артилерії, не кажучи вже про далекобійну.

Ну, і основне, як наголосив Снєгирьов, окупанти розглядають Вугледарський виступ як плацдарм для наступу ЗСУ в напрямку Маріуполя й Азовського моря.

"Саме з цим пов'язане створення ворогом оперативних резервів у районі Маріуполя. Там, за різними оцінками, сконцентровано від 20 до 30 тисяч особового складу", — констатував військовий експерт.

Наразі єдине, що росіянам вдалося захопити у Вугледарі, так так це дачі, які розташовані у котловині, в передмісті. Але це навіть не тактичний успіх, а продуманий елемент активної оборони з боку Збройних сил України.

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