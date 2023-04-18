Война, которую развязал Путин, пришла в каждый российский дом, — Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: Генштаб

В России полномасштабная война, развязанная Путином, дошла до каждого российского дома. Россияне должны привыкнуть, что, пока они ведут захватническую несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

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"Украинская разведка все фиксирует на этой территории. Мы не будем подтверждать или опровергать, но очевидно для людей, верящих в чудо, живущих и творящих добро, благодатный огонь сходит и дает добро и позитив, и греет, и помогает святить паски. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другой", — сказал Юсов.

Отвечая на вопрос, что фиксирует украинская разведка на территории России, где в ночь на 17 апреля стало известно о пожарах, он добавил, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест и, собственно, война уже пришла в дом к каждому россиянину и каждому подданному российскому режиму.

Что предшествовало

Как сообщалось, в ночь на 17 апреля в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы пишут о проблемах с электроснабжением в городе, тем временем власти региона подтвердили "пожары на гражданских объектах".

По информации СМИ, некоторые Telegram-каналы опубликовали видео, в которых утверждается, что пожары возникли в результате удара беспилотника. Некоторые российские источники назвали беспилотник украинским.

Однако была ли это атака со стороны Украины — неизвестно.

Напомним, в ряде регионов РФ отменяют парад на 9 мая по "мнению безопасности". Так, российские власти решили не проводить празднования в Курске и Белгороде.