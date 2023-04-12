У Бєлгородській області заявили про обстріл свинокомплексу: що відомо

В'їзд до Бєлгородської області. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області заявили про черговий обстріл. Росіяни розповіли, що український безпілотник нібито атакував свинокомплекс за 3 км від кордону. Після цього заявили, що підприємство обстріляли.

Про це повідомляє росЗМІ.

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У Росії стверджують, що 179 свиней загинули, а ще 150 — поранено.

"Спочатку близько дев'ятої ранку на територію підприємства залетів дрон-камікадзе, який під час детонації пошкодив камери відеоспостереження на водонапірній башті свинокомплексу. Удень по корпусах випустили п'ять мін", — пишуть пропагандисти.

Руйнування є в трьох корпусах, пошкоджено газопровід.

Сьогодні співробітники розгрібають завали та намагаються врятувати тварин.

Свині, які перебували під "атакою". Фото: росЗМІ

"Атаковане" підприємство в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

"Атаковане" підприємство в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, російські Telegram-канали заявили, що "безпілотник із бомбою" атакував аеропорт Бєлгорода. Летовище наразі закрили.

Також ми писали, що раніше у Бєлгородській області почали поширюватися пам'ятки з евакуації, які розміщені для мешканців багатьох місцевих сіл. У пам'ятках докладно викладено порядок дій у разі потреби евакуації на збірний пункт.

Додамо, 9 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Вознесенівка Шебекинського міського округу. Він традиційно звинуватив ЗСУ.