Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Бєлгородській області заявили про обстріл свинокомплексу: що відомо arrow

У Бєлгородській області заявили про обстріл свинокомплексу: що відомо

12 квітня 2023 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бєлгородській області заявили про обстріл свинокомплексу: що відомо
В'їзд до Бєлгородської області. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бєлгородській області заявили про черговий обстріл. Росіяни розповіли, що український безпілотник нібито атакував свинокомплекс за 3 км від кордону. Після цього заявили, що підприємство обстріляли.

Про це повідомляє росЗМІ.

Читайте також:

Деталі

У Росії стверджують, що 179 свиней загинули, а ще 150 — поранено. 

"Спочатку близько дев'ятої ранку на територію підприємства залетів дрон-камікадзе, який під час детонації пошкодив камери відеоспостереження на водонапірній башті свинокомплексу. Удень по корпусах випустили п'ять мін", — пишуть пропагандисти. 

Руйнування є в трьох корпусах, пошкоджено газопровід. 

Сьогодні співробітники розгрібають завали та намагаються врятувати тварин.

Свиньи, которые находились под "атакой"
Свині, які перебували під "атакою". Фото: росЗМІ
"Атакованное" предприятие
"Атаковане" підприємство в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
"Атакованное" предприятие
"Атаковане" підприємство в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, російські Telegram-канали заявили, що "безпілотник із бомбою" атакував аеропорт Бєлгорода. Летовище наразі закрили. 

Також ми писали, що раніше у Бєлгородській області почали поширюватися пам'ятки з евакуації, які розміщені для мешканців багатьох місцевих сіл. У пам'ятках докладно викладено порядок дій у разі потреби евакуації на збірний пункт.

Додамо, 9 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Вознесенівка Шебекинського міського округу. Він традиційно звинуватив ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB