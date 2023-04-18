Війна, яку розв’язав Путін, прийшла до кожного російського будинку, — Юсов

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: Генштаб

В Росії повномасштабна війна, яку розв’язав Путін, дійшла до кожного російського будинку. Росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку несправедливу війну, на їхній території немає безпечних місць.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

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"Українська розвідка все фіксує на цій території. Ми не будемо підтверджувати чи спростовувати, але вочевидь для людей, які вірять у диво, які живуть і роблять добро, благодатний вогонь сходить і дає добро і позитив, і гріє, і допомагає святити паски. Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває інший", — сказав Юсов.

Відповідаючи на питання, що фіксує українська розвідка на території в Росії, де в ніч проти 17 квітня стало відомо про пожежі, він додав, що росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку несправедливу війну, на їхній території немає безпечних місць і, власне, війна вже прийшла в оселю до кожного росіянина і кожного підданого російського режиму.

Що передувало

Як повідомлялося, в ніч проти 17 квітня у російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали пишуть про проблеми з електропостачанням у місті, тим часом влада регіону підтвердила "пожежі на цивільних об’єктах".

За інформацією ЗМІ, деякі Телеграм-канали опублікували відео, в яких стверджується, що пожежі виникли внаслідок удару безпілотника. Деякі російські джерела назвали безпілотник українським.

Проте, чи була це атака з боку України — невідомо.

Нагадаємо, у низці регіонів РФ скасовують парад на 9 травня з "міркувань безпеки". Так, російська влада вирішила не проводити святкування в Курську і Бєлгороді.