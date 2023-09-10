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Война РФ против Украины не будет продолжительной, — Буданов

10 сентября 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Война РФ против Украины не будет продолжительной, — Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Война Российской Федерации против Украины не будет продолжительной. Такого мнения придерживается начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Это мнение Буданов озвучил на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве.

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По словам главы ГУР Кирилла Буданова, нынешняя война не будет продолжаться вечно. Ведь русские не могут просто физически долго воевать.

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", — заявил Буданов.

При этом он добавил: Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок, то вполне понятно, что вы будете правы.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". 

Глава ГУР добавил, что ситуация не так сложна, как кажется. Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".

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