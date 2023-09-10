Війна РФ проти України не буде довготривалою, — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Війна Російської Федерації проти України не буде довготривалою. Такої думки дотримується начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Цю думку Буданов озвучив на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві.

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За словами очільника ГУР Кирила Буданова, нинішня війна не триватиме вічно. Адже росіяни не можуть просто фізично довго воювати.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику", — заявив Буданов.

При цьому він додав: Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх".

Голова ГУР додав, що ситуація не така складна, як здається. Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".