Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Війна РФ проти України не буде довготривалою, — Буданов arrow

Війна РФ проти України не буде довготривалою, — Буданов

10 вересня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Війна РФ проти України не буде довготривалою, — Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Війна Російської Федерації проти України не буде довготривалою. Такої думки дотримується начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Цю думку Буданов озвучив на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві. 

Читайте також:

Завершення війни

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, нинішня війна не триватиме вічно. Адже росіяни не можуть просто фізично довго воювати.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику", — заявив Буданов.

При цьому він додав: Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". 

Голова ГУР додав, що ситуація не така складна, як здається. Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз