Война, саммит НАТО, зерновое соглашение: вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Под конец 505-х суток украинского противостояния против вооруженной агрессии РФ президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем, в частности, речь шла о ходе войны и внутренней безопасности Украины, итогах саммита НАТО и важности зерновой инициативы.

Соответствующее обращение Владимира Зеленского можно посмотреть на канале Офиса Президента.

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Зеленский о войне

По словам Зеленского, сегодня прошло совещание с руководителями разведки. На нем обсуждали ход военных действий и все, что связано с внутренней безопасностью Украины.

"Первое. Совещание с руководителем СБУ Малышом. Совещание с руководителями разведки: ГУР — Буданов, внешняя разведка — Литвиненко. Очень внимательно анализируем ситуацию — все, что связано с войной, и все, что важно для внутренней безопасности", — сказал Зеленский.

И еще раз поблагодарил всех защитников и защитниц, которые защищают Украину на фронте.

"Я благодарю каждого и каждого, кто в бою, на боевых постах и боевых задачах! Спасибо всем, кто защищает наше небо и кто двигает вперед наши позиции на земле. Спасибо всем, кто работает, чтобы у наших воинов было все необходимое!", — поблагодарил лидер.

Зеленский о НАТО

"На днях в Вильнюсе на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, на всех встречах Украина имела — и имеет — наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости. Уважение — это всегда производное от смелости, а внимание к любой стране — это всегда следствие от имеющихся возможностей этой страны. Украина — в центре внимания партнеров", — подчеркнул Зеленский.

И отметил, что каждую договоренность с партнерами на встрече Украина переводит в "конкретные шаги" для лучшего результата. К тому же, страна уже начала подготовку к следующему саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

Зеленский о зерновом соглашении

Сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилой Рамафосой.

Стороны отметили важность продолжать действие "зернового коридора" в Черном море. А Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал президента ЮАР присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

Напомним, сегодня, 13 июля, Зеленский провел совещание, на котором подвел итоги саммита НАТО и рассказал о дальнейших планах Украины.

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