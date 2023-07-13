Війна, саміт НАТО, зернова угода: вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Наприкінці 505-ї доби українського протистояння проти збройної агресії РФ президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. У ньому, зокрема, йшлося про перебіг війни та внутрішню безпеку Україну, підсумки саміту НАТО та важливість зернової ініціативи.

Відповідне звернення Володимира Зеленського можна переглянути на каналі Офісу Президента.

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За словами Зеленського, сьогодні було проведено нараду з керівниками розвідки. На ній обговорювали перебіг військових дій та все, що пов'язане з внутрішньою безпекою України.

"Перше. Нарада з керівником СБУ Малюком. Нарада з керівниками розвідки: ГУР — Буданов, зовнішня розвідка — Литвиненко. Дуже уважно аналізуємо ситуацію — усе, що повʼязане з війною, і все, що важливе для внутрішньої безпеки", — сказав Зеленський.

І вкотре подякував усім захисникам і захисницям, які захищають Україну на фронті.

"Я дякую кожному і кожній, хто в бою, на бойових постах і бойових завданнях! Дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне!", — подякував лідер.

Зеленський про НАТО

"Цими днями у Вільнюсі на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала — і має — найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага — це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни — це завжди наслідок від наявних можливостей цієї країни. Україна — у центрі уваги партнерів", — наголосив Зеленський.

І зазначив, що кожну домовленість з партнерами на зустрічі Україна переводить у "конкретні кроки" для кращого результату. До того ж країна вже розпочала підготовку до наступного саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні у 2024 році.

Зеленський про зернову угоду

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Сторони, зокрема, відзначили важливість продовжувати дію "зернового коридору" в Чорному морі. А Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав президента ПАР приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, Зеленський провів нараду, на якій підбив підсумки саміту НАТО та розповів про подальші плани України.

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