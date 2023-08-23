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Война в Украине не зашла в тупик, — советник Байдена об успехах ВСУ

23 августа 2023 00:09
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Валерия Пержун
редактор
Война в Украине не зашла в тупик, — советник Байдена об успехах ВСУ
Советник Президента США Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

США не верят, что война зашла в тупик. Так, советник Президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил свое видение того, как разворачиваются события в Украине.

Об этом пишет Sky News.

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Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Украина добивается успехов на юге, несмотря на нападения России.

"Мы все время четко давали понять, что это поле боя очень динамично. Обе стороны атакуют и обороняются в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта", — сказал он.

Некоторые эксперты предполагают, что война может зайти в тупик, если Украина не сделает большое контрнаступление в течение нескольких недель. Однако Салливан отметил прогресс в наступлении ВСУ.

"Мы видим, что Украина продолжает захватывать территорию на методической, системной основе", — отметил он.

Также на брифинге Салливан заявил, что в интересах России затягивать войну в надежде, что Запад отступит.

Напомним, США призвали своих граждан немедленно уехать из Белоруссии.

Также стало известно, что США увеличат производство боеприпасов для качественной помощи Украине.

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