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Війна в Україні не зайшла в глухий кут, — радник Байдена про успіхи ЗСУ

23 серпня 2023 00:09
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Валерія Пержун
редактор
Війна в Україні не зайшла в глухий кут, — радник Байдена про успіхи ЗСУ
Радник Президента США Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Валерія Пержун
редактор

США не вірять, що війна зайшла в глухий кут. Так, радник Президента Байдена по національній безпеці Джейк Салліван висловив своє бачення того, як розгортаються події в Україні.

Про це пише Sky News.

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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що Україна досягає успіхів на півдні, незважаючи на напади Росії. 

"Ми весь час чітко давали зрозуміти, що це поле бою дуже динамічне. Обидві сторони атакують і обороняються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту", — сказав він. 

Деякі експерти припускають, що війна може зайти в глухий кут, якщо Україна не зробить великий контрнаступ протягом наступних кількох тижнів. Однак Салліван  відзначив прогрес у наступі ЗСУ.

"Ми бачимо, що Україна продовжує захоплювати територію на методичній, системній основі", — зазначив він.

Також на брифінгу Салліван заявив, що в інтересах Росії затягувати війну в надії, що Захід відступить. 

Нагадаємо, США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі.

Також стало відомо, що США збільшать виробництво боєприпасів для якісної допомоги Україні.

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