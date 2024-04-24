Война в Украине — The Telegraph спрогнозировал новое наступление ВСУ после новой помощи союзников

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Прошлым летом были ожидания, что большое контрнаступление Украины сможет отбросить российские войска назад и создать предпосылки для победы. Однако этого не произошло из-за отказа Запада предоставить адекватную военную помощь. В этом году украинские военные, вероятно, не смогут пойти в наступление, несмотря на новую помощь.

Об этом пишет The Telegraph.

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"Сочетание огромных украинских потерь и недостатка боеприпасов позволило российским войскам вернуться в наступление и перехватить стратегическую инициативу по всей зоне боевых действий. Постепенно продвигаясь вперед, они достигли ограниченных, но конкретных успехов на фронте, заставляя Украину сдавать позиции, а также нанося серьезный ущерб украинской инфраструктуре через воздушные атаки", — говорится в материале.

В настоящее время США и Великобритания объявили о значительных пакетах помощи, включающих системы противовоздушной обороны, ударные ракеты большой дальности и боеприпасы. При быстрой доставке этих вооружений они могут позволить Украине стабилизировать линию фронта, одновременно защищая инфраструктуру в тылу. The Telegraph отмечает, что это может оказаться критически важным перед лицом масштабного российского наступления летом.

Авторы отмечают, что новые пакеты помощи могут притупить эту проблему, однако они не позволят Украине перехватить инициативу и вернуться к наступлению.

"Одной из причин этого является то, что Россия достигла господства в воздухе на многих направлениях, тогда как наземная противовоздушная оборона будет оставаться недостаточной. Другая причина заключается в том, что уставшая от войны Украина просто не имеет достаточно войск и после более чем двух лет ожесточенных боев, похоже, не желает начинать масштабную мобилизацию, которая ей нужна", — говорится в материале.

The Telegraph пишет, что вызовы, стоящие впереди, почти непреодолимы, ведь Россия имеет быстро растущую экономику военного времени и сейчас накопила огромные силы, которыми она готова пожертвовать ради достижения целей Путина.

"Этот мрачный прогноз ухудшится дополнительной неопределенностью вокруг всеобщих выборов в США и Великобритании. Похоже, как и в предыдущих войнах, Россия начнет плохо, но закончит хорошо благодаря решимости, которой так не хватает западным союзникам Украины", — говорится в материале.

Напомним, Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Кроме того, он подписал и оказание помощи другим союзным странам.

Также лидер Америки заявил, что, прежде всего, Украине будут переданы боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехника.