Війна в Україні — The Telegraph спрогнозував новий наступ ЗСУ після нової допомоги союзників

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулого літа були очікування, що великий контрнаступ України зможе відкинути російські війська назад і створити передумови для перемоги. Однак цього не сталося через відмову Заходу надати адекватну військову допомогу. Цього року українські військові, ймовірно, не зможуть піти у наступ попри нову допомогу.

Про це пише The Telegraph.

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"Поєднання величезних українських втрат і нестачі боєприпасів дозволило російським військам повернутися в наступ і перехопити стратегічну ініціативу по всій зоні бойових дій. Поступово просуваючись вперед, вони досягли обмежених, але конкретних успіхів на фронті, змушуючи Україну здавати позиції, а також завдаючи серйозної шкоди українській інфраструктурі через повітряні атаки", — йдеться у матеріалі.

Наразі США і Велика Британія оголосили про значні пакети допомоги, що включають системи протиповітряної оборони, ударні ракети великої дальності та боєприпаси. За умови швидкої доставки цих озброєнь, вони можуть дозволити Україні стабілізувати лінію фронту, одночасно захищаючи інфраструктуру в тилу. The Telegraph зазначає, що це може виявитися критично важливим перед обличчям масштабного російського наступу влітку.

Автори зазначають, що нові пакети допомоги можуть дозволити притупити цю проблему, однак вони не дозволять Україні перехопити ініціативу і повернутися до наступу.

"Однією з причин цього є те, що Росія досягла панування в повітрі на багатьох напрямках, тоді як наземна протиповітряна оборона залишатиметься недостатньою. Інша причина полягає в тому, що втомлена війною Україна просто не має достатньо військ і після більш ніж двох років запеклих боїв, схоже, не бажає розпочинати масштабну мобілізацію, яка їй потрібна", — йдеться у матеріалі.

The Telegraph пише, що виклики, що стоять попереду, майже нездоланні, адже Росія має швидко зростаючу економіку воєнного часу і наразі накопичила величезні сили, якими вона готова пожертвувати заради досягнення цілей Путіна.

"Цей похмурий прогноз погіршиться додатковою невизначеністю навколо загальних виборів у США та Британії. Схоже, як і в попередніх війнах, Росія почне погано, але закінчить добре завдяки рішучості, якої так бракує західним союзникам України", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Окрім того, він підписав й надання допомоги іншим союзним країнам.

Також лідер Америки заявив, що перш за все Україні будуть передані боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії та ракетних систем та бронетехніка.