Україна готова розпочати наступ у 2025 році, але є умова, — ЗМІ

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 році, якщо їй допоможуть "протриматися" на фронті у 2024-му. Раніше керівництво нашої країни попереджало, що без зброї та боєприпасів Збройні сили можуть програти війну з Росією.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

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На думку французьких військових джерел, в Україні "переможе той, хто першим мобілізується". Але обидві сторони не хочуть робити рішучого кроку.

Видання зазначає, що в Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо те, що поставлено на карту, життєво важливо.

Пишуть також, що Україна придивляється до ЗРК SAMPT (сучасний аналог Patriot). Але більше, ніж сама система, потрібні ракети до неї.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, президент заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу. Однак йому невідомі ні дата, коли він розпочнеться, ні місце його початку на передовій.

Зеленський додав, що новий наступ України "буде успішним". За його словами, попередні наступальні дії були не такі, як очікувалися, оскільки наша держава була "саботована з середини".

Він наголосив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає і Україна дуже потребує допомоги від своїх партнерів. Однак для захисту держави снарядів достатньо.

Раніше голова Комітету збройних сил Сенату США сенатор-демократ Джек Рід заявив, що до кінця 2024 року українські військові будуть відтісняти росіян, а наступного року перейдуть у наступ і встановлять вогневий контроль над Кримом. Але для цього потрібна допомога США.