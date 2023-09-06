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Войну с F-16 и ракетами к ним можно выиграть за месяц, но есть нюанс, — Черник

6 сентября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Войну с F-16 и ракетами к ним можно выиграть за месяц, но есть нюанс, — Черник
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды осмотрел истребители F-16. Фото: Reuters/ Piroschka van de Wouw
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

С помощью самолетов F-16 и вооружения этих истребителей Украина может выиграть войну против России очень быстро. Но Запад не может не учитывать возможность ядерной эскалации со стороны Кремля.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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F-16 и переговоры

Отвечая на вопрос, может ли быть связана активизация некоторых западных политиков-"миротворцев" и появление статей в западных СМИ на тему необходимости вести переговоры с Россией с приближением момента передачи Вооруженным силам Украины самолетов F-16, Петр Черник подчеркнул: "Это вполне может быть. Нет никакой войны, которая бы не завершилась переговорами" .

Но, отметил эксперт, именно от F-16, от того вооружения, которое Воздушные силы ВС Украины получат для использования на этих самолетах, и будет зависеть, на каких позициях будут проходить эти переговоры.

"Все войны рано или поздно заканчиваются документом. И наша война — не исключение", — уверен полковник ВСУ.

Как быстро можно выиграть войну с новой техникой

Петр Черник подчеркнул, что с тем количеством самолетов, которые в перспективе получит Украина, и с широкой номенклатурой ракет к ним — войну против России можно выиграть даже через месяц.

"Но есть один нюанс — возможное применение Россией ядерного оружия", — пояснил эксперт.

Поэтому, добавил Черник, Запад так осторожно обращается с предоставлением Украине того или иного оружия, потому что пытается просчитать возможные ядерные последствия со стороны страны-агрессора.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, почему крылатая ракета AGM-158 JASSM важна для ВСУ в контексте передачи украинским Воздушным силам истребителей F-16.

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