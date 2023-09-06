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Війну з F-16 та ракетами до них можна виграти за місяць, але є нюанс, — Черник

6 вересня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Війну з F-16 та ракетами до них можна виграти за місяць, але є нюанс, — Черник
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів оглянув винищувачі F-16. Фото: Reuters/ Piroschka van de Wouw
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За допомогою літаків F-16 та озброєння до цих винищувачів Україна може виграти війну проти Росії дуже швидко. Але Захід не може не зважати на можливість ядерної ескалації з боку Кремля.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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F-16 і переговори

Відповідаючи на питання, чи не може бути пов’язана активізація деяких західних політиків-"миротворців" та поява статей у західних ЗМІ на тему необхідності вести переговори з Росією із наближенням моменту передачі Збройним силам України літаків F-16, Петро Черник підкреслив: "Це цілком може бути. Немає жодної війни, яка б не завершилася переговорами".

Але, наголосив експерт, саме від F-16, від того озброєння, яке Повітряні сили ЗС України отримають для використання на цих літаках, і залежатиме, на яких позиціях будуть проходити ці переговори.

"Всі війни рано чи пізно закінчуються якимось документом. І наша війна — не виняток", — упевнений полковник ЗСУ.

Як швидко можна виграти війну з новою технікою

Петро Черник наголосив, що з тією кількістю літаків, які в перспективі отримає Україна, та з широкою номенклатурою ракет до них — війну проти Росії можна виграти навіть за місяць.

"Але є один нюанс — можливе застосування Росією ядерної зброї", — пояснив експерт.

Тому, додав Черник, Захід так обережно поводиться із наданням Україні тієї чи іншої зброї, бо намагається прорахувати можливі ядерні наслідки з боку країни-агресора.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16.

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