Войска РФ снова обстреляли Херсонскую область, есть погибший

Российские военные. Фото: росСМИ

Во вторник, 23 мая, войска РФ вновь обстреляли Херсонскую область из минометов. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Обстрел Херсонской области

Во второй половине дня 23 мая, около 16:30, вооруженные силы России начали минометный обстрел поселка Львово, расположенного в Бериславском районе.

В результате агрессии оккупантов был убит один мужчина, а другой гражданин получил ранения и был отправлен в больницу для дальнейшего лечения.

По данному факту начато уголовное расследование, ориентированное на выяснение нарушений законов и обычаев войны, совершенных в ходе атаки.

Погибший в Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

Воронка от прилета снаряда. Фото: Херсонская областная прокуратура

Где находится поселок Львово

Важно отметить, что село Львово находится недалеко от города Новая Каховка, который в данный момент находится под контролем российских военных.

Напомним, что в ночь на 23 мая на части территории Украины снова была воздушная тревога. Отмечается, что раздавались взрывы в Херсонской области.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Козацкое Херсонской области. В результате атаки погиб человек.