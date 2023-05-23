Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Войска РФ снова обстреляли Херсонскую область, есть погибший arrow

Войска РФ снова обстреляли Херсонскую область, есть погибший

23 мая 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Войска РФ снова обстреляли Херсонскую область, есть погибший
Российские военные. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 23 мая, войска РФ вновь обстреляли Херсонскую область из минометов. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

Во второй половине дня 23 мая, около 16:30, вооруженные силы России начали минометный обстрел поселка Львово, расположенного в Бериславском районе. 

В результате агрессии оккупантов был убит один мужчина, а другой гражданин получил ранения и был отправлен в больницу для дальнейшего лечения. 

По данному факту начато уголовное расследование, ориентированное на выяснение нарушений законов и обычаев войны, совершенных в ходе атаки.

Погибший в Херсонской области
Погибший в Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура
Воронка
Воронка от прилета снаряда. Фото: Херсонская областная прокуратура

Где находится поселок Львово

Важно отметить, что село Львово находится недалеко от города Новая Каховка, который в данный момент находится под контролем российских военных.

Напомним, что в ночь на 23 мая на части территории Украины снова была воздушная тревога. Отмечается, что раздавались взрывы в Херсонской области.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Козацкое Херсонской области. В результате атаки погиб человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас