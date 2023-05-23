Війська РФ знову обстріляли Херсонську область, є загиблий
У вівторок, 23 травня, війська РФ знову обстріляли Херсонську область з мінометів. Є загиблий та поранений.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Обстріл Херсонської області
У другій половині дня 23 травня, близько 16:30, збройні сили Росії розпочали мінометний обстріл селища Львове, розташоване у Бериславському районі.
Внаслідок агресії окупантів було вбито одного чоловіка, а іншого громадянина поранено і відправлено до лікарні для подальшого лікування.
За цим фактом розпочато кримінальне розслідування, орієнтоване на з'ясування порушень законів та звичаїв війни, скоєних під час атаки.
Де розташовується селище Львове
Важливо відзначити, що село Львове розташовується недалеко від міста Нова Каховка, яке зараз перебуває під контролем російських військових.
Нагадаємо, що в ніч проти 23 травня на частині території України знову була повітряна тривога. Зазначається, що лунали вибухи на Херсонщині.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Козацьке Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.