Війська РФ знову обстріляли Херсонську область, є загиблий

Російські військові. Фото: росЗМІ

У вівторок, 23 травня, війська РФ знову обстріляли Херсонську область з мінометів. Є загиблий та поранений.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Обстріл Херсонської області

У другій половині дня 23 травня, близько 16:30, збройні сили Росії розпочали мінометний обстріл селища Львове, розташоване у Бериславському районі.

Внаслідок агресії окупантів було вбито одного чоловіка, а іншого громадянина поранено і відправлено до лікарні для подальшого лікування.

За цим фактом розпочато кримінальне розслідування, орієнтоване на з'ясування порушень законів та звичаїв війни, скоєних під час атаки.

Загиблий у Херсонській області. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Вирва від прильоту снаряда. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Де розташовується селище Львове

Важливо відзначити, що село Львове розташовується недалеко від міста Нова Каховка, яке зараз перебуває під контролем російських військових.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 травня на частині території України знову була повітряна тривога. Зазначається, що лунали вибухи на Херсонщині.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Козацьке Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.