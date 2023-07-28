Войска РФ снова терроризировали мирных жителей Украины обстрелами

Боевые действия в Украине. Фото: REUTERS

За последние 24 часа российские войска выпустили три ракеты и осуществили 29 воздушных атак. При этом, украинские позиции и мирное население стали целью для более чем 70 залпов из многокалиберных систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Что известно про обстрел Украины за прошедшие сутки

В сообщении говорится, что действия армии РФ привели к человеческим жертвам среди мирного населения, а порты на юге Украины и многие дома получили ущерб и разрушения. Риск ракетных и воздушных атак на украинскую территорию остается критически высоким. За последние сутки зафиксировано свыше 30 военных столкновений.

Также сообщается, что на направлениях Северском и Слобожанском противник активно использовал минометы и артиллерию, атаковав более 35 населенных пунктов. В районе Изюма Харьковской области на Купянском направлении была зафиксирована воздушная атака. В направлении Авдеевки ВСУ успешно отразили действия войск агрессора под интенсивным артиллерийским и авиационным огнем. Еще 15 мест были атакованы артиллерией.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор фокусируется на препятствовании продвижению украинских сил. В районе Новоберислав Херсонской области произошла еще одна авиационная атака. Артиллерия поразила еще 15 поселений.

Напомним, что ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске раздались взрывы. Есть информация, что произошло возгорание нефтебазы.

Так называемая администрация города заявляет, что был обстрел, в результате которого произошло возгорание.

Также мы сообщали, что 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. Мониторинговые каналы отметили, что, вероятно, применена баллистика. Распространение тревог по той же причине.