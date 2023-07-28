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Взрывы во временно оккупированном Шахтерске: горит нефтебаза

28 июля 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы во временно оккупированном Шахтерске: горит нефтебаза
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза. Фото иллюстративное: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске раздались взрывы. Есть информация, что произошло возгорание нефтебазы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в оккупированном Шахтерске

Сообщается, что в оккупированном Шахтерске горит нефтебаза. Так называемая администрация города заявляет, что был обстрел, в результате которого произошло возгорание.

Напомним, в четверг, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. Мониторинговые каналы отметили, что, вероятно, применена баллистика. Распространение тревог по той же причине.

Также мы писали, что 26 июля российские захватчики по артиллерии, минометам и другому оружию обстреливали населенные пункты Харьковской области. Ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по Ковшаровке Купянского района.

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