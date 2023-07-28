Війська РФ знову тероризували мирних жителів України обстрілами

Бойові дії України. Фото: REUTERS

За останні 24 години російські війська випустили три ракети та здійснили 29 повітряних атак. При цьому українські позиції та мирне населення стали ціллю більш ніж 70 залпів із багатокаліберних систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про обстріл України за минулу добу

У повідомленні йдеться, що дії армії РФ призвели до людських жертв серед мирного населення, а порти на півдні України та багато будинків зазнали збитків та руйнувань. Ризик ракетних та повітряних атак на українську територію залишається критично високим. За останню добу зафіксовано понад 30 військових сутичок.

Також повідомляється, що на напрямках Сіверському та Слобожанському противник активно використав міномети та артилерію, атакувавши понад 35 населених пунктів. У районі Ізюму Харківської області на Куп'янському напрямку було зафіксовано повітряну атаку. У напрямку Авдіївки ЗСУ успішно відобразили дії військ агресора під інтенсивним артилерійським та авіаційним вогнем. Ще 15 місць було атаковано артилерією.

На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор фокусується на перешкоджанні просуванню українських сил. У районі Новоберислав Херсонської області відбулася ще одна авіаційна атака. Артилерія вразила ще 15 поселень.

Нагадаємо, що вночі 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську пролунали вибухи. Є інформація, що сталося загоряння нафтобази.

Так звана адміністрація міста заявляє, що був обстріл, внаслідок якого сталося загоряння.

Також ми повідомляли, що 27 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Моніторингові канали зазначили, що ймовірно застосована балістика. Розповсюдження тривог з тієї ж причини.