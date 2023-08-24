Военные аналитики назвали версии, почему Путин решился уничтожить Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российские Минобороны и Кремль начали уничтожать ЧВК "Вагнера" и ослабляли авторитет Евгения Пригожина после мятежа в РФ. Убийство высшего руководства ЧВК, по всей вероятности, было последним шагом к ликвидации "Вагнера" как независимой организации.

Подобные предположения выдвигают аналитики американского института изучения войны (ISW).

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Евгений Пригожин пытался противостоять уничтожению Вагнера российским Минобороны и Кремлем, однако у Путина были другие планы. Аналитики предполагают, что Путин почти наверняка приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина, поскольку без приказа диктатора Шойгу или Герасимов вряд ли сбили самолет главаря "вагнеровцев".

"Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, считала дальнейшую выживаемость Пригожина после восстания "Вагнера" делом Путина", — говорится в сообщении.

ISW сделает дальнейшую оценку исходя из предположения, что Путин отдал приказ об убийстве Пригожина, поскольку уже не оказал влияния на его наемников.

Напомним, самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал, и все десять человек, находившихся на борту, погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Его наемники сразу же записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя.