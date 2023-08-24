Військові аналітики назвали версії, чому Путін таки наважився знищити Пригожина

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російське Міноборони і Кремль почали знищувати ПВК "Вагнера" та послаблювали авторитет Євгена Пригожина після заколоту в РФ. Вбивство вищого керівництва ПВК, ймовірно, було останнім кроком до ліквідації "Вагнера" як незалежної організації.

Такі припущення висувають аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

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Євген Пригожин намагався протистояти знищенню Вагнера російським Міноборони і Кремлем, однак в Путіна були інші плани. Аналітики припускають, що Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина, оскільки без наказу диктатора Шойгу чи Герасимов навряд, чи збили літак ватажка "вагнерівців".

"Вся російська політична сфера та сфера безпеки, ймовірно, вважала подальше виживання Пригожина після повстання "Вагнера" справою Путіна", — йдеться у повідомленні.

ISW зробить подальшу оцінку, виходячи з припущення, що Путін віддав наказ про вбивство Пригожина, оскільки вже не мав впливу на його найманців.

Нагадаємо, літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав, і всі десять людей, які були на борту, загинули, в тому числі і Євген Пригожин.

Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка.