Военные медики извлекли из тела воина ВСУ хвостовик мины

Хвостовик мины, извлеченный из тела военного. Фото: Командование Медицинских сил ВСУ

Военные медики удалили хвостовик мины из тела украинского воина. Такой предмет обнаружили врачи при дообследовании в одном из прифронтовых госпиталей.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

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Безопасное удаление

"На место была вызвана бригада саперов, которые после исследования засвидетельствовали, что посторонний предмет можно удалить безопасно. После исследования врачами было принято решение об оперативном вмешательстве и удалении хвостовика, который вы видите сейчас на фото", — написали в сообщении.

Хвостовик мины, извлеченный из тела военного. Фото: Командование Медицинских сил ВСУ

Хвостовик мины, извлеченный из тела военного. Фото: Командование Медицинских сил ВСУ

Хвостовик мины в теле военного. Фото: Командование Медицинских сил ВСУ

Состояние военнослужащего

Пока пациент чувствует себя стабильно. Медики готовят его к эвакуации и реабилитации.

Напомним, ранее находившийся в российском плену украинский военный Илья Михальчук рассказал о зверствах "вагнеровцев". Оккупанты из ЧВК ампутировали ему руки без наложения швов.