Военные медики извлекли из тела воина ВСУ хвостовик мины
Военные медики удалили хвостовик мины из тела украинского воина. Такой предмет обнаружили врачи при дообследовании в одном из прифронтовых госпиталей.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
Безопасное удаление
"На место была вызвана бригада саперов, которые после исследования засвидетельствовали, что посторонний предмет можно удалить безопасно. После исследования врачами было принято решение об оперативном вмешательстве и удалении хвостовика, который вы видите сейчас на фото", — написали в сообщении.
Состояние военнослужащего
Пока пациент чувствует себя стабильно. Медики готовят его к эвакуации и реабилитации.
Напомним, ранее находившийся в российском плену украинский военный Илья Михальчук рассказал о зверствах "вагнеровцев". Оккупанты из ЧВК ампутировали ему руки без наложения швов.