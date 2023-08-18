Військові медики дістали з тіла воїна ЗСУ хвостовик міни

Хвостовик міни, який дістали з тіла військового. Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Військові медики видалили хвостовик міни з тіла українського воїна. Такий предмет виявили лікарі під час дообстеження в одному із прифронтових шпиталів.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

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Безпечне видалення

"На місце було викликано бригаду саперів, які після дослідження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно. Після дослідження, лікарями було ухвалено рішення про оперативне втручання та видалення хвостовика, який ви бачите зараз на фото", — написали у повідомленні.

Хвостовик міни, який дістали з тіла військового. Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Хвостовик міни, який дістали з тіла військового. Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Хвостовик міни в тілі військового. Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Стан військовослужбовця

Наразі пацієнт почуває себе стабільно. Медики готують його до евакуації та реабілітації.

Нагадаємо, раніше український військовий Ілля Михальчук, який був у російському полоні, розповів про звірства "вагнерівців". Окупанти з ПВК ампутували йому руки без накладання швів.