Военные не могут попасть в отпуск из-за нехватки билетов на поезда

Военные на вокзале. Фото: Instagram Влады и Константина Либеровых

Украинские военнослужащие, получающие отпуска, столкнулись с проблемой подбора домой. Причиной является нехватка билетов на поезда Укрзализныци.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице жена военного служащего ВСУ Дана Шевченко.

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Проблема с билетами

Украинские военные не всегда могут попасть домой даже во время официального отпуска.

Проблемы возникают из-за нехватки билетов на поезда.

"Третьи сутки безрезультатно пытаемся приобрести билет военному из Запорожья/Днепра в Стрый/Львов, по крайней мере, в эту сторону, где ждет семья", — подчеркнула Шевченко.

Причем, отметила жена воина ВСУ, билетов нет даже в восемь утра, когда вроде бы открывают продажу на определенное количество билетов.

Просьба к Укрзализныце

Дана Шевченко подчеркнула, что горячая линия Укрзализныци не могла помочь этой проблеме.

"С этим нужно что-то делать. Делайте бронь определенного количества мест для военных. Об отпуске ребята часто узнают за сутки-двое, а билетов, чтобы поехать домой, просто нет", — обратилась к Укрзализныце жена военнослужащего.

Жена военнослужащего о проблеме с билетами для воинов ВСУ

Напомним, в конце июня Президент Владимир Зеленский подписал закон об отпусках и выплатах военным.