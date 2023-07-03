Военные не могут попасть в отпуск из-за нехватки билетов на поезда
Украинские военнослужащие, получающие отпуска, столкнулись с проблемой подбора домой. Причиной является нехватка билетов на поезда Укрзализныци.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице жена военного служащего ВСУ Дана Шевченко.
Проблема с билетами
Украинские военные не всегда могут попасть домой даже во время официального отпуска.
Проблемы возникают из-за нехватки билетов на поезда.
"Третьи сутки безрезультатно пытаемся приобрести билет военному из Запорожья/Днепра в Стрый/Львов, по крайней мере, в эту сторону, где ждет семья", — подчеркнула Шевченко.
Причем, отметила жена воина ВСУ, билетов нет даже в восемь утра, когда вроде бы открывают продажу на определенное количество билетов.
Просьба к Укрзализныце
Дана Шевченко подчеркнула, что горячая линия Укрзализныци не могла помочь этой проблеме.
"С этим нужно что-то делать. Делайте бронь определенного количества мест для военных. Об отпуске ребята часто узнают за сутки-двое, а билетов, чтобы поехать домой, просто нет", — обратилась к Укрзализныце жена военнослужащего.
Напомним, в конце июня Президент Владимир Зеленский подписал закон об отпусках и выплатах военным.